Автоэксперт оценил, почему продажи электромобилей в России подскочили на 75%

Число электромобилей в России за год выросло на 75%, спрос на них вызван низкой базой таких автомобилей в стране. Об этом kp.ru рассказал партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом уточнил, что, несмотря на значительную динамику, в стране насчитывается только 40 тыс. электромобилей.

«Интерес к этим машинам есть особенно в крупных мегаполисах, потому что это сейчас мировая тенденция, интересно же попробовать. Пробуешь, ой, нравится и покупают. Но используют электрокары, как правило, в качестве второго автомобиля в богатой семье. Поэтому, если дальше рост спроса будет, то уже не такой бурный. Сеть зарядных станций у нас не очень большая и плюс суровый климат, при котором эксплуатировать этот автомобиль удобно в течение не полных шести месяцев, а потом возникают проблемы», — сказал эксперт.

Моржаретто также напомнил, что владельцы таких машин могут рассчитывать на предоставление ряда льгот. По его словам, самой главной из них являются бесплатные парковки в Москве и некоторых других крупных городах.

24 февраля аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников рынка сообщало, что ассортимент электромобилей, представленных на российском рынке, неизбежно сократится после ужесточения правил их ввоза, которое произошло в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России изобрели не имеющее аналогов мотор-колесо для электромобилей.