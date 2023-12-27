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Юрист объяснил, можно ли получить возмещение по ОСАГО при обоюдной вине в ДТП

Автоюрист Радько: при обоюдной вине в ДТП по ОСАГО выплатят половину возмещения

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Shutterstock

Если в случившемся ДТП зафиксирована обоюдная вина водителей, в рамках системы ОСАГО каждый из них получит не более половины от суммы, причитающейся ему по страховке. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«ОСАГО в этом случае действует, но в этом случае участники ДТП получают по 50% от полной компенсации ущерба, который был бы возмещен, если кто-то один был бы признан потерпевшим», — рассказал Радько.

При этом взыскать недостающую сумму ущерба с противной стороны в судебном порядке не получится, добавил юрист.

«Если есть вина каждого из них, на этом, скорее всего, дело и остановится. Допустим, один из водителей потребует с другого возмещения ущерба. Суд установит, что в ДТП есть и его вина, и откажет на этом основании», — заключил Радько.

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