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Эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах

Автоэксперт Моржаретто назвал две поломки, которые автосервисы отказываются чинить

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Крупные фирменные автосервисы часто отказываются от устранения мелких неисправностей в узлах и агрегатах автомобилей в пользу замены узла целиком. Об этом «Газете.Ru» рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Довольно часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нем достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — сообщил Моржаретто.

По его словам, такая практика сложилась в последние 20 лет, когда в России вводился европейский уровень сервиса с полной заменой узлов, однако сейчас наметилась тенденция к изменению этой практики в связи с увеличившимися сроками ожидания некоторых запчастей.

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