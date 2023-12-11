Сервисмен из Нижнего Новгорода избил лопатой охранника

В Нижнем Новгороде работник автосервиса несколько раз ударил мужчину лопатой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

«Сотрудники полиции установили, что на уличной площадке у территории бизнес-центра на улице Полтавской между сотрудником охраны и работником автосервиса произошел конфликт. В ходе инцидента сотрудник автосервиса взял в руки лопату и нанес множественные удары по телу и голове охраннику заведения», — говорится в сообщении.

В итоге 54-летнего избитого охранника с тяжелыми травмами доставили в больницу. Вскоре задержали и виновника: им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом».

До этого стало известно, что сотрудники ГИБДД в Воронеже задержали водителя в нетрезвом состоянии, который при виде патрульных резко остановился и заявил, что никуда не ехал. Проверка показала, что 29-летний мужчина был пьян. Ему грозит лишение прав на срок 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

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