Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сервисмен из Нижнего Новгорода избил лопатой охранника

Сотрудник автосервиса в Нижнем Новгороде избил лопатой охранника

В Нижнем Новгороде работник автосервиса несколько раз ударил мужчину лопатой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

«Сотрудники полиции установили, что на уличной площадке у территории бизнес-центра на улице Полтавской между сотрудником охраны и работником автосервиса произошел конфликт. В ходе инцидента сотрудник автосервиса взял в руки лопату и нанес множественные удары по телу и голове охраннику заведения», — говорится в сообщении.

В итоге 54-летнего избитого охранника с тяжелыми травмами доставили в больницу. Вскоре задержали и виновника: им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом».

До этого стало известно, что сотрудники ГИБДД в Воронеже задержали водителя в нетрезвом состоянии, который при виде патрульных резко остановился и заявил, что никуда не ехал. Проверка показала, что 29-летний мужчина был пьян. Ему грозит лишение прав на срок 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ищут водителя автобуса за попытку изнасилования ребенка.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами