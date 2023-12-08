Показано новое поколение Duster под маркой Renault

Вслед за представленным ранее Dacia Duster нового поколения французская компания показала новый Duster с эмблемой Renault. Производство Renault Duster будет налажено в Турции, оттуда кроссоверы будут экспортировать в другие регионы мира (более 50 стран).

До 2027 года на заводе Oyak Renault в Бурсе наладят выпуск четырех новых моделей на модульной платформе, три из которых — кроссоверы и внедорожники. Производство в Турции нового Renault Duster стартует в 2024 году. Объявлено, что новый Renault Duster получит гибридный привод, однако полные технические характеристики турецкой версии кроссовера компания не раскрыла.

От представленного ранее Dacia Duster кроссовер имеет минимальные внешние отличия. В частности, он получил новую решетку радиатора с крупной надписью Renault вместо фирменной эмблемы.

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