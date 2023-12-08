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Калининградец, пытаясь отомстить обидчикам, пробил напильником чужую Audi

Под Калининградом мужчина исколол напильником случайный автомобиль после ссоры

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Светлогорске Калининградской области 61-летний мужчина поссорился с компанией молодых людей и при попытке отомстить обидчикам набросился с напильником на Audi случайного прохожего. Об этом сообщается на странице областного управления МВД в VK.

По данным полиции, злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы и приехал навестить родственников. В нетрезвом состоянии он поссорился с компанией молодежи. После этого мужчина сходил домой за напильником и напал на случайного прохожего, которому удалось убежать.

«Злоумышленник не сумел догнать незнакомца и вернулся к дому, где заметил автомобиль, в котором, по его мнению, сидели девушки из обидевшей его компании. Не справившись с эмоциями, мужчина принялся бить напильником по машине», — отмечается в сообщении полиции.

Мужчина повредил у припаркованной Audi капот и левое крыло. По статье 167 Уголовного кодекса РФ за повреждение чужого имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее облитый грязью астраханец попытался отомстить обидчику, но сжег не тот автомобиль.

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