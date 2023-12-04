Дагестанский следователь прострелил машину знакомой, не позвавшей его на свадьбу дочери

В Дагестане следователь обстрелял автомобиль своей знакомой, обидевшись, что она не пригласила его на свадьбу своей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, автовладелица по имени Зумрут припарковала свой автомобиль и отправилась на обед. Вернувшись, она обнаружила, что на ее машине прострелено стекло. На следующий день ее знакомый по имени Мурад подрезал ее на дороге, сел в машину и рассказал о своих претензиях. Мужчина признался, что выстрелил в автомобиль из-за обиды. Выяснилось, что его возмутил тот факт, что женщина пригласила на свадьбу своей дочери его бывшего начальника, а самого Мурада не пригласила.

До этого в Комсомольске-на-Амуре водитель трактора трижды ударил ковшом по крыше припаркованной Toyota. Хозяйка машины заподозрила в этом своего соседа.

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