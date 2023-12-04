Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дагестанский следователь прострелил машину знакомой, не позвавшей его на свадьбу дочери

В Дагестане следователь выстрелил в машину знакомой, не позвавшей его на свадьбу

close
100%
Mash Gor' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash Gor

В Дагестане следователь обстрелял автомобиль своей знакомой, обидевшись, что она не пригласила его на свадьбу своей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, автовладелица по имени Зумрут припарковала свой автомобиль и отправилась на обед. Вернувшись, она обнаружила, что на ее машине прострелено стекло. На следующий день ее знакомый по имени Мурад подрезал ее на дороге, сел в машину и рассказал о своих претензиях. Мужчина признался, что выстрелил в автомобиль из-за обиды. Выяснилось, что его возмутил тот факт, что женщина пригласила на свадьбу своей дочери его бывшего начальника, а самого Мурада не пригласила.

До этого в Комсомольске-на-Амуре водитель трактора трижды ударил ковшом по крыше припаркованной Toyota. Хозяйка машины заподозрила в этом своего соседа.

Ранее в Красноярском крае автобус порывом ветра сдуло в кювет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий