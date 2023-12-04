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Кроссовер SWM, который начали собирать в России, появился у дилеров

«РГ»: у российских дилеров появились кроссоверы SWM G01F за 2,6 млн рублей

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SWM

Кроссоверы SWM G01F начали поступать российским дилерам, стоимость автомобиля без учета скидочных программ составляет 2,6 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

SWM G01F — это более спортивная и технологичная модификация кроссовера G01. Обе модели получили 1,5-литровый турбомотор мощностью 138 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод только передний.

В список оснащения G01F входят четыре подушки безопасности, однозонный климат-контроль, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и задний парктроник, система бесключевого доступа, виртуальная приборная панель, панорамная крыша и прочие опции.

Сборка китайских кроссоверов SWM началась на заводе «Автотор» в Калининграде в апреле текущего года, однако о старте продаж официально не объявлялось. В ноябре стало известно о планах по открытию 25 автосалонов марки в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах. Помимо G01F в них будут представлены еще две модели — среднеразмерные кроссоверы SWM G01 и G05 Pro.

Ранее в продаже появился новый кроссовер Haval российской сборки.

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