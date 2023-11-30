Обновленные Chevrolet Tahoe и Suburban впервые получили 24-дюймовые колеса

Принадлежащая концерну General Motors марка Chevrolet раскрыла информацию об обновленных внедорожниках Tahoe и Suburban. Об этом сообщает Autoblog.com.

В качестве опции для обоих внедорожников впервые стали доступны колеса с посадочным диаметром 24 дюйма. Благодаря доработкам задней подвески у автомобилей улучшена плавность хода. Кроме того, автомобили получили новые решетки радиатора и бамперы с измененным дизайном дневных ходовых огней.

Бензиновые двигатели V8 рабочим объемом 5,8 и 6,2 литра остались без изменений, но 6-цилиндровый рядный дизель стал на 28 л.с. мощнее, его мощность достигла 305 л.с.

В интерьере появилась новая, более низкая передняя панель. Над центральной консолью установлен 17-дюймовый экран медиасистемы, под ним — классический блок кнопок и рукояток для управления климат-контролем.

Ранее стало известно, что производство автомобилей в России выросло в октябре на 58%.