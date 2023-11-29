Таганрогский водитель дважды попал в ДТП за десять минут

В Таганроге водитель ВАЗ-2107 за десять минут дважды стал участником ДТП, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Две аварии произошли на перекрестке Транспортной и 2-й Советской улиц. Сначала водитель Lada сам врезался в другой автомобиль на перекрестке. Спустя непродолжительное время в его машину, стоящую на месте ДТП, врезался другой автомобиль. Водитель при этом стоял около багажника своей машины и не пострадал.

На видеозаписи, размещенной в паблике «Мой Таганрог» в соцсети «ВКонтакте», видно, что седан белого цвета повернул на перекрестке налево, в этот момент в него врезалась темно-красная Lada, ехавшая прямо на зеленый сигнал светофора.

Затем в момент, когда водитель ВАЗа находился у открытого багажника своей машины, в нее врезался другой автомобиль, от чего машину по инерции отбросило в сторону. Мужчина успел сделать шаг назад и едва не попал под колеса еще одного автомобиля.

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