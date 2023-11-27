Автомобили Hyundai и Kia начнут продавать в России под маркой GAC

Завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит выпуск автомобилей в 2024 году. На предприятии начнут собирать машины Kia и Hyundai, на рынке они будут представлены под китайской маркой GAC, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники.

По данным канала, компания AGR, которая близка к дилерскому холдингу «Авилон» и владеет бывшим заводом Volkswagen в Калужской области, в начале следующего года закроет сделку по покупке завода Hyundai Motor Manufacturing Rus («ХММР») в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что производство на заводе в Санкт-Петербурге возобновится в ближайшие месяцы, причем с конвейера будут сходить машины Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio, которые и прежде выпускались на этом предприятии. Продаваться они будут под китайской маркой GAC, которая стала новым партнером ARG, говорится в сообщении.

ARG планирует собрать 70 тыс. автомобилей из существующего запаса компонентов, на что уйдет около полутора лет. Некоторых работников уже обзванивают и вызывают из режима простоя. Когда комплектующие для машин Hyundai и Kia закончатся, завод может переориентироваться на сборку китайских моделей GAC.

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