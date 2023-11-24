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ГИБДД проведет сплошные проверки на дорогах

ГИБДД устроит рейды на водителей в ряде регионов 25-26 ноября

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В пятницу и ближайшие выходные дни, 25-26 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды на дорогах в поисках пьяных водителей. О мероприятиях объявили региональные управления ГИБДД.

Массовые и сплошные проверки водителей на трезвость состоятся на территории Брянской области, Курской области, Смоленской области, Ивановской области, Рязанской области, Кировской области, Владимирской области, Республики Башкортостан, Самарской области и других регионов.

В рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в Госавтоинспекции.

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских права на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.

Ранее метеоролог предсказал транспортный коллапс в выходные Москве.

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