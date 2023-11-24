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Porsche показала Panamera с тремя экранами в салоне

Компания Porsche представила Panamera третьего поколения

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Porsche

Компания Porsche представила модель Panamera третьего поколения. Автомобили поступят в продажу в марте 2024 года, сообщила пресс-служба немецкого производителя.

Длина нового Porsche Panamera составляет 5052 мм. Базовая версия модели получила турбодвигатель V6 объемом 2,9 литра, который развивает 353 л.с. (500 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды, полноприводная версия делает это на 0,3 секунды быстрее. У гибридного Panamera силовая установка базируется на четырехлитровом V8, суммарная мощность равна 680 л.с. (930 Нм). Такой автомобиль способен разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды и преодолевать до 93 километров на электротяге.

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Porsche

Новинка получила управляемые задние колеса, двухкамерную двухклапанную адаптивную пневмоподвеску и систему управления кренами кузова, с которой автомобиль может наклоняться в поворотах подобно мотоциклу. В салоне на передней панели появился третий экран, с него передний пассажир считывать данные о состоянии систем автомобиля и управлять информационно-развлекательной системой. Селектор управления трансмиссией перенесен на рулевую колонку.

В Европе цены на базовый Porsche Panamera стартуют от €107,8 тыс. (на 10% дороже модели второго поколения), гибридная версия стоит от €192,5 тыс.

Ранее в России начались продажи конкурента кроссовера Kia Seltos.

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