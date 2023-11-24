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Треть самокатчиков после столкновений покидают место происшествия

Самокатчики скрываются с места ДТП в 35% случаев

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Shutterstock

В 88% случаев столкновения с авто были спровоцированы самокатчиками. Основные причины — передвижения водителей СИМ на запрещающий сигнал светофора, высокая скорость и пересечение транспортных потоков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику страховой компании «Согласие» за 2023 год.

Отмечается также, что в 35% происшествий управлявшие двухколесным средством передвижения после столкновений тут же покидали место происшествия. Лидер по количеству аварий с самокатами — Москва: там произошло 54% аварий. В Московской области зафиксировано 12% аварий. Остальные эпизоды произошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Ижевске, Казани, Кемерово, Перми, Ярославле и других городах России.

Наибольшее количество происшествий произошло в июле и августе: в эти месяцы зафиксировано по 15% и 17% ДТП соответственно.

До этого стало известно, что ГИБДД Москвы предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. Кроме того, предлагается запретить езду на электросамокатах детям и подросткам до 18 лет. Сейчас в столице действует ограничение скорости в 25 км/ч, также существуют зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.

С января по сентябрь 2023 года включительно в России зафиксировано 2,6 тыс. ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности, что в три раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее стало известно, сколько россияне совершают в год поездок на самокатах.

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