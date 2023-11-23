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В Госдуме предложили смягчить правила парковки у остановок

Депутат Милонов призвал сократить зону запрета парковки у остановок до 5 метров

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Shutterstock

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу ГИБДД России Михаила Черникова сократить расстояние, в пределах которого запрещена остановка и стоянка около остановок общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаю Ваше внимание на разумное, на мой взгляд, предложение сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси», — цитирует агентство обращение Милонова.

Необходимость такого послабления депутат объяснил многочисленными обращениями граждан, автомобили которых эвакуируют от остановок маршруток из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. По мнению Милонова, расстояние в 5 метров позволит маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку и отъезжать от нее, при этом водителям обычных машин трудно на глаз рассчитать необходимые 15 метров, особенно ночью и в непогоду.

Ранее в Ставрополе сотрудники ГИБДД задержали водителя на самоходной автобусной остановке.

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