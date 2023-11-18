На границе Польши и Украины выстроилась очередь из фур

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Польшей застряли 2,8 тыс. фур. С таким заявлением он выступил в эфире национального телемарафона.

Польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украино-польской границе, добиваясь от Евросоюза введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей грузовиков, отмененные после начала спецоперации России на Украине. Сообщается, что через границу проезжают лишь несколько автомобилей в час.

14 ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящие на границе КПП для украинских перевозчиков. Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». На тот момент проезда ожидали 2,3 тыс. грузовых автомобилей.

Ранее польская полиция помогла украинским грузовикам в объезде из-за протестов.