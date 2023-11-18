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В Китае представили новый седан Exeed с большим запасом хода

Электрический седан Exeed Sterra ES с запасом хода 995 км показали в Китае

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carnewschina/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый электрический седан Exeed Sterra ES от компании Chery представили на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает carnewschina.com. В Китае автомобиль будет стоить 248 тыс. юаней (3,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина Sterra ES составляет 4945 мм при колесной базе 3000 мм. Электрокар будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на два колеса, а также с двумя двигателями и полным приводом. Максимальный запас хода автомобиля составляет 995 км, в режиме быстрой зарядки за пять минут батарея способна накопить энергию, которой хватит на 150 км пути.

В салоне установлен экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, за ее работу отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295 и операционная система Harmony OS от Huawei. Новый автомобиль доступен в пяти цветах кузова: синем, зеленом, черном, сером и белом.

Ранее сообщалось, что на автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен электрический родстер MG Cyberster.

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