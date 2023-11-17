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Стало известно о возможном сокращении производства автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» может сократить производственный план в 2023 году на 40 тыс. машин

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Lada

«АвтоВАЗ» может скорректировать производственный план на этот год в сторону уменьшения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

До конца года «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей. При этом за январь-октябрь уже произведено 293 тыс. машин Lada. По совам Соколова, из-за санкций повторно произошел сбой логистических и финансовых цепочек, поэтому производственный план может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения.

До этого Соколов заявил, что в ноябре может быть продано на 8,3% автомобилей меньше, чем в октябре, когда «АвтоВАЗ» реализовал рекордное за последние 10 лет количество машин — 40,9 тыс. При этом по отношению к ноябрю 2022 года планируемый объем продаж больше в 1,7 раза.

Также первый исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев признал, что завод был вынужден выпускать большое количество некомплектных автомобилей.

Ранее сообщалось, что топовая версия обновленного универсала Lada Vesta будет стоить 2 млн рублей.

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