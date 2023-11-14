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Москвич с код-граббером открыл Mercedes и украл из него миллион рублей

В Москве злоумышленник вскрыл стоящий Mercedes и унес из него 1 млн рублей

В Москве неизвестный мужчина проник в салон припаркованного купе Mercedes-Benz и похитил оттуда 1 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Злоумышленник присмотрел припаркованную на ул. Сергея Макеева дорогую иномарку, открыл авто, сел на пассажирское сидение, внимательно изучил содержимое бардачка и подлокотника в салоне автомобиля», — отмечается в сообщении ведомства.

Мужчина обнаружил в дорогом автомобиле 1 млн рублей, с которым скрылся с места происшествия. По предварительным данным, он смог открыть Mercedes, воспользовавшись специальным оборудованием для считывания кода сигнализаии.

На опубликованном прокуратурой видео видно, как человек в темной куртке, бейсболке и капюшоне подошел к пассажирской двери серого купе Mercedes-Benz, открыл ее и сел в салон. Спустя некоторое время он вышел, открыл багажник и тщательно перебрал находящиеся в нем вещи.

Ранее эксперт назвал признаки того, что машину пытались угнать.

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