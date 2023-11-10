В Серпухове скорая помощь опрокинулась при ДТП, пострадали четыре человека

В Серпухове четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и кроссовера Haval, сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

«В результате происшествия пострадали 15-летняя девочка, 2 фельдшера и водитель, находившиеся в автомобиле скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении ведомства.

Авария произошла около 15.20 на пересечении улицы Володарского и 1-й Московской. На фото с места происшествия видно, что в результате ДТП медицинский автомобиль опрокинулся набок. Пострадавшие госпитализированы с травмами.

До этого в деревне Кутьино под Подольском автодорожный мост обрушился вместе с проезжавшим по нему автомобилем Skoda Fabia. Пострадала 60-летняя женщина, сидевшая за рулем машины. Она госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее и.о. главы Подольска исключил версию теракта из возможных причин обрушения моста через Пахру.