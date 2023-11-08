Траты россиян на новые автомобили выросли на 84%

С января по сентябрь 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 2,1 трлн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитиков, траты россиян за девять месяцев текущего года оказались на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается подержанных легковых автомобилей, то за этот же период россияне потратили на них 4,3 трлн рублей, что на 44% больше, чем год назад.

Таким образом, общая сумма денег, которую жители России потратили на покупку новых и подержанных автомобилей, составила почти 6,4 трлн рублей (на 55% больше по сравнению с прошлым годом).

В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. По словам аналитиков, снижение показателя связано с увеличением доли бюджетных моделей, доступных на рынке.

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи трех кроссоверов новой марки SWM.