В России стартовали продажи нового седана Geely

В России начались продажи нового седана Geely Emgrand, модель представлена в четырех комплектациях по цене от 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

Geely Emgrand получил атмосферный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 122 л.с. В двух начальных комплектациях автомобиль предлагается с 5-ступенчатой механической трансмиссией, начиная с версии Comfort за 2,2 млн рублей новинка оснащается 6-диапазонным «автоматом».

В максимальной комплектации за 2,5 млн рублей в список оснащения седана входят 17-дюймовые диски, аудиосистема с шестью динамиками, люк в крыше с электроприводом, цифровая 12-дюймовая приборная панель и сенсорный дисплей того же размера, светодиодная оптика, руль с обогревом и кожаной отделкой, камера заднего вида и прочие опции.

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