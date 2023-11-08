Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России стартовали продажи нового седана Geely

Новый седан Geely Emgrand начали продавать в России за 2 млн рублей

close
100%
Geely

В России начались продажи нового седана Geely Emgrand, модель представлена в четырех комплектациях по цене от 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

Geely Emgrand получил атмосферный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 122 л.с. В двух начальных комплектациях автомобиль предлагается с 5-ступенчатой механической трансмиссией, начиная с версии Comfort за 2,2 млн рублей новинка оснащается 6-диапазонным «автоматом».

В максимальной комплектации за 2,5 млн рублей в список оснащения седана входят 17-дюймовые диски, аудиосистема с шестью динамиками, люк в крыше с электроприводом, цифровая 12-дюймовая приборная панель и сенсорный дисплей того же размера, светодиодная оптика, руль с обогревом и кожаной отделкой, камера заднего вида и прочие опции.

close
100%
Geely

Ранее стало известно, сколько электрокаров будут покупать россияне к 2035 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий