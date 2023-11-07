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В Москве могут ограничить скорость электросамокатов на 5 км/ч

ГИБДД Москвы предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

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РИА Новости

В Москве необходимо ограничить скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч. Об этом в Мосгордуме на круглом столе по теме использования СИМ заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский, передает РИА Новости.

Кроме того, как заявил Логиновский, необходимо запретить езду на электросамокатах детям и подросткам до 18 лет, и сделать это нужно «как можно быстрее». По его словам, за 10 месяцев текущего года произошло 805 ДТП с участием СИМ, более 200 из которых — в октябре.

Сейчас в столице действует ограничение скорости в 25 км/ч, также существуют зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.

С января по сентябрь 2023 года включительно в России зафиксировано 2,6 тыс. ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности, что в три раза больше, чем за тот же период годом ранее. На тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах произошло 26% таких ДТП, еще 22,8% таких аварий случилось на регулируемых пешеходных переходах.

Ранее стало известно, сколько россияне совершают в год поездок на самокатах.

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