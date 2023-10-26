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Пробки в Москве достигли девяти баллов вечером 26 октября

Заторы на дорогах Москвы достигли девяти баллов вечером 26 октября

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Pavel Golovkin/AP

В Москве автозагруженность достигла девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

В сообщении указывается, что транспорт движется по улицам города очень медленно, на дорогах местами гололедица.

Наиболее затрудненные участки фиксируются на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе.

Кроме того, в затор встало Садовое и Третье транспортное кольцо.

Накануне стало известно, когда российские водители меняют летние шины на зимние.

Половина российских автовладельцев меняют на своих машинах летние шины на зимние после того, как среднесуточная температура опустится ниже 5°C, а 27% делают это только с выпадением первого снега. Об этом сообщается в совместном исследовании «СберАвто» и портала «Авто Mail.ru», предоставленном «Газете.Ru».

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что при подготовке автомобиля к зимнему сезону нужно позаботиться не только о смене резины на колесах.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП.

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