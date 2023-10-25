На российский рынок выходит китайский автомобильный бренд Wey

Автомобили принадлежащего концерну Great Wall бренда Wey официально выйдут на российский рынок в начале 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Great Wall.

В продажу будет запущен гибридный кроссовер Wey 05. Cуммарная мощность его силовой установки — 295 л.с., заявленный запас хода — 864 км. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с. Средний расход бензина — 7,7 л на 100 км пути.

В интерьере автомобиля — проекционный дисплей с подсказками и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется посредством сенсорного дисплея с тактильной обратной связью.

До этого стало известно, что с начала года Great Wall продал в России 84,5 тыс. автомобилей под марками Haval, Tank и GWM. Лидирующие позиции в модельном ряду китайской марки занял кроссовер Jolion.

Ранее стало известно, что в России запущен автомобильный бренд Ora.