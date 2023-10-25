Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На российский рынок выходит китайский автомобильный бренд Wey

Автомобили Wey появятся в России в начале 2024 года

close
100%
WEY

Автомобили принадлежащего концерну Great Wall бренда Wey официально выйдут на российский рынок в начале 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Great Wall.

В продажу будет запущен гибридный кроссовер Wey 05. Cуммарная мощность его силовой установки — 295 л.с., заявленный запас хода — 864 км. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с. Средний расход бензина — 7,7 л на 100 км пути.

В интерьере автомобиля — проекционный дисплей с подсказками и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется посредством сенсорного дисплея с тактильной обратной связью.

До этого стало известно, что с начала года Great Wall продал в России 84,5 тыс. автомобилей под марками Haval, Tank и GWM. Лидирующие позиции в модельном ряду китайской марки занял кроссовер Jolion.

Ранее стало известно, что в России запущен автомобильный бренд Ora.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий