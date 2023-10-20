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В России ужесточат правила для пользователей электросамокатов

«Ъ»: пользователей электросамокатов ждут новые штрафы и регистрация в реестре

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российское правительство утвердило «дорожную карту», которая подразумевает ужесточение контроля за передвижением электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

План кабмина, в котором прописаны мероприятия, направленные на дополнительное регулирование развития СИМ, включает в себя 27 пунктов. Он будет реализован в период с 2023 по 2025 год.

Так, пользователей электросамокатов обяжут останавливаться по требованию сотрудников Госавтоинспекции и проходить медосвидетельствование. В ПДД также появятся правила остановки и стоянки для СИМ. Появятся и новые дорожные знаки, обозначающие парковки для электросамокатов. Будут описаны новые механизмы контроля движения СИМ, например, с помощью дорожных камер. Кроме того, владельцев СИМ обяжут вносить сведения о своих транспортных средствах в создаваемый федеральный реестр. Для пользователей СИМ ужесточат штрафы. Сейчас водителей электросамкатов могут оштрафовать максимум на 1,5 тыс. рублей.

До этого законопроект о штрафах за нетрезвое вождение СИМ подготовили в Совете Федерации — сенаторы предлагают внести изменения в КоАП, добавив соответствующие штрафы. Их размер предполагается определить в 30 тыс. рублей как максимальное значение штрафа и 20 тыс. рублей — как минимальный штраф.

В Госдуме призвали рассмотреть возможность внедрения механизма страхования электросамокатов по образцу ОСАГО. Эту идею депутаты объяснили тем, что в России не предусмотрена материальная ответственность пользователей СИМ, если они становятся виновниками аварий.

Ранее в Петербурге предложили запретить аренду самокатов на три года.

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