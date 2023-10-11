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Россияне назвали невнимательность самой частой причиной ДТП

«Известия»: 55% россиян ежедневно сталкиваются с опасными водителями на дороге

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Depositphotos

Россияне назвали самыми частыми причинами ДТП невнимательность (63%), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и сервисом «Автокод».

Отмечается, что 55% россиян заявили, что сталкиваются с опасными водителями ежедневно. Еще 76% опрошенных жителей страны считают, что наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов, а не от пешеходов. Источниками риска на дороге для опрошенных стали водители, которые постоянно отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами (71% опрошенных), любители выпить алкоголь до поездки (69%) и «уличные гонщики» (48%), которые устраивают ралли на дорогах города.

До этого стало известно, что самой аварийной улицей Москвы в 2023 году стал Ленинский проспект из-за того, что его часто используют лихачи.

Следом за ним идет проспект Мира, который растянут от Сухаревской площади в область и имеет много светофоров, а также насыщенное движение в сторону Ростокино, Мытищ и Королева. Третье место занял Ленинградский проспект, далее расположились Профсоюзная и Люсиновская улицы. Сдерживающим фактором аналитики называют камеры и ограничения.

Ранее сообщалось, что Lada Granta и Kia Rio чаще всего попадали в ДТП в России в 2023 году.

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