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Объявлены цены на новый «Москвич 6»

«Москвич 6» будет продаваться в России по цене от 2,6 млн рублей

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автозавод «Москвич» объявил цены на лифтбэки «Москвич 6». Автомобиль будет стоить в России минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин».

Автомобиль получит турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий в паре с вариатором. Емкость багажного отсека автомобиля — 540 л. В оснащение базовой версии «Комфорт» входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Для старшей комплектации «Бизнес» предусмотрен люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов. Автомобиль в этой версии стоит минимум 2,83 млн рублей.

Ранее в Китае представили суперкар Haopin SSR, способный разогнаться до «сотни» за 1,9 с.

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