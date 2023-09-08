Путин дал старт движению по новому участку М-12

Президент России Владимир Путин на официальной церемонии в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас. Об этом сообщает ТАСС.

«Разрешаю! Поехали», — сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения.

Во время открытия трассы президент поаплодировал на сцене вместе со строителями. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса представляет собой 415 км автомобильной дороги первой технической категории. Новая часть трассы связала четыре региона — Москву, а также Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

9 сентября в День города в Москве Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин откроют нескольких новых транспортных проектов Москвы.

В частности, как сообщили в Кремле, будет запущено движение пассажирских поездов по МЦД-4, движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

Ранее Путин объявил о решении продлить трассу М12 Москва — Казань.