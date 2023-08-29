Пожарные могут получить право таранить автомобили, закрывающие проезд пожарным машинам

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением разрешить пожарным таранить автомобили, которые мешают при подъезде к горящим объектам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо депутата в адрес российского правительства.

«Такие автомобилисты должны понять, что они не имеют права закрывать проезд пожарным машинам и ставить под угрозу жизни и здоровье жильцов прилегающих к дороге домов. Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных машин и оплата ремонта своего автомобиля обеспечены», — сказал Колунов.

По его словам, сейчас пожарные машины могут таранить автомобили, так как в законе существует формулировка «крайняя необходимость». На деле этого не происходит, так как пожарные боятся юридических последствий.

Депутат предложил оснастить пожарные автомобили силовыми бамперами, с помощью которых можно будет таранить машины, мешающие проезду к пожару. Такая конструкция еще защитит спецтехнику от повреждений.

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