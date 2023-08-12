На российский рынок вышел кроссовер Genesis GV70

Дилеры выставили на продажу в России кроссоверы Genesis GV70 2023 года выпуска. Как заметила «Газета.Ru», соответствующие объявления появились в классифайдах.

Дилер из Московской области предлагает GV70 с мотором 2,5 л мощностью 249 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом за 5,6 млн рублей. У автомобиля сиденья с кожаной отделкой коричневого света, адаптивные светодиодные фары и 21-дюймовые колесные диски. В оснащение входит система контроля слепых зон, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида.

Продавец из Ростова-на-Дону просит за Genesis GV70 с таким же мотором 5,8 млн рублей. Автомобиль отличается кожаной обивкой салона синего цвета. В наличии также автоматическая трансмиссия и полный привод.

Еще один дилер из Подмосковья выставил на продажу за 7,1 млн рублей Genesis GV70 с двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л.с. Заявленный запас хода электрической версии GV70 – 511 км, максимальная скорость – 235 км/ч. В оснащение входит система мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора. Предусмотрена возможность настройки подвески и шесть режимов движения.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что дилеры привезли в Россию кроссоверы Infiniti QX55.