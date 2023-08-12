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Мужчина угнал машину бывшей возлюбленной и спрятал ее в лесу

На Алтае мужчина спрятал в лесу машину возлюбленной, узнав о ее связях с другими

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МВД по Республике Алтай

На Алтае полиция задержала 49-летнего мужчину, который перегнал в лесополосу автомобиль Honda CR-V бывшей возлюбленной. Об этом сообщается на сайте МВД по республике Алтай.

«Подозреваемый пояснил, что ранее поддерживал с заявительницей любовные отношения. Однако после того, как он узнал, что его пассия встречается еще с несколькими мужчинами, они расстались», — отмечается в сообщении МВД.

При этом мужчина владеет несколькими автосервисами и не раз помогал 44-летней подруге с ремонтом машины. Кроме того, у него был дубликат ключей от ее Honda. Узнав, что бывшая возлюбленная улетела на отдых и припарковала автомобиль у аэропорта Горно-Алтайска, мужчина перегнал машину в лесополосу на подъезде к городу Бийску и оставил там.

Через неделю злоумышленник вернул автомобиль хозяйке, считая, что достаточно ее напугал. Несмотря на это, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Ранее в Первоуральске оторвавшееся от машины колесо врезалось в велосипедиста.

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