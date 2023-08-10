Дилеры привезли в Россию кроссоверы Infiniti QX55

Дилеры в России выставили на продажу кроссоверы Infiniti QX55 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

Крупный дилер из Москвы предлагает кроссовер с мотором 2.0 мощностью 268 л.с., вариатором и полным приводом за 7 млн рублей. Автомобиль в комплектации Sensory оборудован климат-контролем, медиасистемой с навигацией, электроприводами стекол и сидений, парктроником, видеокамерой и 20-дюймовыми колесными дисками.

Продавец из Владивостока просит за кроссовер Infiniti QX55 в комплектации Shine Max c мотором 2.0 мощностью 272 л.с., вариатором и полным приводом 5,8 млн рублей. У кроссовера, изготовленного для китайского рынка, кожаная отделка салона, медиасистема с навигацией, электроприводы сидений и 20-дюймовые колесный диски. В наличии фронтальные и боковые подушки безопасности, а также багажные рейлинги на крыше.

Еще один дилер из Владивостока просит за Infiniti QX55 c турбомотором 2.0 мощностью 272 л.с., вариатором и полным приводом 5,2 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что на российский рынок вышел минивэн BYD Song Max DM-i.