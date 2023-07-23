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У водителя украли 500 тыс. рублей, пока инспекторы ДПС составляли протокол

Mash: в Нижегородской области у водителя украли 495 тыс. рублей во время проверки ГИБДД

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Алина Распопова/«Газета.Ru»

У жителя Нижегородской области украли 495 тыс. рублей, пока сотрудники ГИБДД составляли на него протокол за пьяное вождение. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Накануне 36-летний Алексей получил зарплату за полгода в размере 495 тыс. рублей. Мужчина отправился отмечать это событие в питейное заведение и оставил почти всю сумму в бардачке своего автомобиля. В заведении он познакомился со Степаном и его подругой, с которыми вместе употреблял спиртные напитки, после чего предложил отвезти пару домой.

Во время поездки автомобиль Алексея остановили сотрудники ДПС. Дорожные полицейские заподозрили водителя в пьяном вождении и пригласили его в патрульную машину. Мужчина от прохождения освидетельствования отказался. Пока автоинспекторы составляли протокол, пассажиры Алексея сбежали из его автомобиля, забрав с собой все оставленные им деньги.

Ранее в Сочи пассажиры такси после ДТП устроили фотосессию на фоне разбитой машины в клумбе.

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