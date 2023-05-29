ГИБДД предложили проводить рейды для контроля за дорожниками

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило вернуть инспекторам ГИБДД полноценный контроль за компаниями, которые занимаются ремонтом дорог. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства. Поправки предлагается внести в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения».

МВД РФ намерено расширить действие специального режима надзора «постоянный рейд» на дорожников, чтобы минимизировать риски причинения вреда здоровью граждан. Уточняется, что сейчас в рамках этого режима инспекторы ГИБДД могут контролировать грузоперевозчиков, автопредприятия и таксопарки.

Как пишет «Коммерсантъ», в случае одобрения проекта ГИБДД получит полномочия запрашивать документы, а также проводить опрос и досмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. При обнаружении ям, сбитых знаков или поврежденных ограждениях инспекторы смогут оштрафовать нарушителя на сумму до 500 тыс. рублей или предписать устранить нарушение.

В прошлом году в Министерстве внутренних дел России предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Так, согласно проекту приказа МВД, регламентирующего порядок надзора за дорожным движением в России, в случае, когда инспектору ГИБДД необходимо, чтобы водитель или пассажир вышел из автомобиля, вводится новая формулировка. В частности, автоинспектор может потребовать, чтобы водитель или пассажир вышел из машины в случае задержания автомобиля, личного досмотра или отстранения от управления, а также для проведения иных процессуальных действий. При этом в случае неповиновения предусмотрен штраф в размере 2 тыс. руб. или 15 суток ареста.