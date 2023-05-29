Посол ЦАР заявил, что русские автомобили достойные и крепкие

Российский автоконцерн УАЗ может организовать в Центральноафриканской республике сборку автомобилей модели «Патриот», заявил газете «Известия» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.

Он отметил, что русские автомобили очень достойные и крепкие.

«Такие машины нужны для ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно «УАЗ» — не «Лада», — сказал посол.

Кроме того, Додону-Пунагаза отметил, что в ходе саммита Россия – Африка будут обсуждаться темы экономического сотрудничества, в том числе строительства инфраструктуры и дорог. Также, по его словам, очень продуктивно прошел и визит в ЦАР бизнес-делегации по линии БРИКС.

«Два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строению заводов и фабрик», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что «УАЗ Патриот» оказался самым ликвидным российским автомобилем.