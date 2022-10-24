После ДТП с участием актрисы Анны Большовой возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП с участием актрисы Анны Большовой возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Авария произошла 14 октября в Калужской области. Сообщалось, что за рулем Audi Q3 актриса сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко, которая скончалась на месте.

Ранее глава театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что прокуратура не считает Большову виноватой в смертельном ДТП. Также сообщалось, что Большова вернулась к работе в «Ленком» после аварии.