В Смоленске самосвал протаранил военный автомобиль «Тигр»

Военный автомобиль «Тигр» столкнулся с самосвалом в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, днем 25 июля 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в броневик «Тигр».

В ДТП пострадали трое — 21-летний водитель и 24-летний пассажир «Тигра», а также водитель грузовика. Оба водителя прошли медосвидетельствование.

Судя по фото с места аварии, обе машины получили серьезные повреждения. У «Тигра» повреждены капот, фары, кенгурятник и радиатор охлаждения двигателя. У грузовика Volvo деформирована кабина.

Ранее сообщалось, что металлическая конструкция, перевозимая в «КамАЗе», упала на автомобиль Kia Optima в Екатеринбурге. В аварии пострадали четыре пассажира легковушки, двое из которых дети. Все они с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.