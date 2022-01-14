Составлен рейтинг автомобилей, которые разочаровали владельцев

Около 300 тысяч водителей назвали машины, которыми они остались разочарованы после покупки. Результаты исследования опубликовал американский журнал Consumer Reports.

У автомобилистов спрашивали, купили бы они тот же автомобиль, если бы у них была возможность выбирать заново. Рейтинг самых разочаровывающих моделей сформировали пять американских, четыре японские и одна корейская модель.

Первое место занял компактный кроссовер Toyota C-HR — только 29% владельцев машины этой модели ответили, что согласились бы приобрести такой автомобиль снова. Второе место досталось Ford EcoSport (30%), третье — Chevrolet Trax (37%).

Следом расположились Infiniti Q50 (40%), Nissan Rogue Sport (42%), Infiniti QX50 (46%) и Jeep Compass (46%). Десятку замкнули Jeep Renegade (46%), Cadillac XT4 (47%) и Kia Forte (47%), которая известная в России под названием Cerato.

Лидер антирейтинга, Toyota C-HR, продается и в России. Модель стоит от 2,2 млн руб. и предлагается с 2,0-литровым мотором мощностью 148 л.с., вариатором и передним приводом.

Ранее эксперты перечислили 10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 2021 года.