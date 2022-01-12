На Урале легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя фурами

На Пермском тракте — на границе Свердловской области и Пермского края — автомобиль «Hyundai Solaris» вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя фурами, водитель и пассажир легкового автомобиля находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание Е1.

Сообщается, что водитель и пассажир легкового авто ехали из Екатеринбурга в Пермь — они возвращались из аэропорта после новогодних праздников. «Hyundai» выехал на встречную полосу, где в это врем двигались две фуры, и столкнулся сначала с одной, а затем со второй. Затем обе фуры столкнулись друг с другом.

Как пишет издание, от легкового автомобиля «осталась только груда металла». Пассажир и водитель госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее стало известно, что автомобиль скорой помощи попал в ДТП в центре Москвы, один человек погиб. Водитель легковушки не пропустил машину «скорой помощи», которая в свою очередь столкнулась с трамваем.