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Мишустин заявил о создании российской линейки электромобилей

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране создадут свою собственную линейку электромобилей. Об этом он сообщил во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мишустин утверждает, что речь идет о разработках электромобилей, работающих в том числе, на водородных топливных элементах.

Он добавил, что также будут продвигаться и высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов.

Мишустин подчеркнул, что на рынок будут выводиться сервисы беспилотного вождения судов. Новые технологии позволят увеличить скорость морских грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей. Все это должно существенно улучшить транспортную логистику страны.

Ранее Мишустин высказался о темпах восстановления экономики страны от последствий пандемии COVID-19.

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