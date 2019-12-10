Глава Черноморской районной администрации погиб в ДТП в Крыму

В результате столкновения двух автомобилей на западе Крыма погибли четыре человека, в том числе глава Черноморской районной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, инцидент произошел около 08:50 мск в Черноморском районе, столкнулись автомобили KIA и Ford. В каждом из них находились по двое человек.

В пресс-службе МВД по республике Крым подтвердили факт аварии, но не назвали личности погибших.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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