На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мантуров объяснил цели изменений в утилизационном сборе

Мантуров: утильсбор не направлен на закрытие рынка для иностранных авто
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Правительство РФ не планирует «закрывать» автомобильный рынок с помощью утилизационного сбора. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По словам Мантурова, главная задача изменений в утильсборе заключается в создании условий, при которых локальное производство будет экономически выгоднее прямого импорта. Такой подход соответствует мировой практике и направлен на поддержку отечественных предприятий, а не на ограничение доступа иностранных автомобилей.

Вице-премьер добавил, что для иностранных инвесторов важным фактором является устранение каналов серого импорта, а для государства ключевым остается контроль за технологическим процессом. На примере успешно перезапущенных автоплощадок Мантуров отметил, что комплексный подход с учетом интересов всех сторон приносит положительный эффект.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который взимается с каждого произведенного или ввезенного автомобиля и предназначен для финансирования последующей утилизации транспортного средства. Отечественные производители получают компенсацию в зависимости от уровня локализации производства.

Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию утильсбора до 2030 года. С 1 января каждого последующего года утильсбор для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет увеличиваться на 10–20%.

Ранее стало известно, что новые правила утильсбора перенесут на 1 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами