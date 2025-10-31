Мантуров объяснил цели изменений в утилизационном сборе

Мантуров: утильсбор не направлен на закрытие рынка для иностранных авто

Правительство РФ не планирует «закрывать» автомобильный рынок с помощью утилизационного сбора. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По словам Мантурова, главная задача изменений в утильсборе заключается в создании условий, при которых локальное производство будет экономически выгоднее прямого импорта. Такой подход соответствует мировой практике и направлен на поддержку отечественных предприятий, а не на ограничение доступа иностранных автомобилей.

Вице-премьер добавил, что для иностранных инвесторов важным фактором является устранение каналов серого импорта, а для государства ключевым остается контроль за технологическим процессом. На примере успешно перезапущенных автоплощадок Мантуров отметил, что комплексный подход с учетом интересов всех сторон приносит положительный эффект.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который взимается с каждого произведенного или ввезенного автомобиля и предназначен для финансирования последующей утилизации транспортного средства. Отечественные производители получают компенсацию в зависимости от уровня локализации производства.

Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию утильсбора до 2030 года. С 1 января каждого последующего года утильсбор для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет увеличиваться на 10–20%.

Ранее стало известно, что новые правила утильсбора перенесут на 1 декабря.