Какие машины выгодно ввозить в Россию с новым утильсбором

Заградительный утильсбор на машины мощнее 160 л.с. вступит в действие в России с декабря 2025 года. О том, какие автомобили можно будет выгодно привезти, несмотря на новый тарифный барьер, — в материале «Газеты.Ru».

Льготный утилизационный сбор в 3,4 тыс. рублей для машин до трех лет и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет сохранится для автомобилей мощностью до 160 л.с. Автомобили с моторами такой мощности предлагают многие европейские и японские автопроизводители.

Mazda CX-30

Компактный кроссовер от японской Mazda оснащается двигателем 2.0 мощностью 158 л.с. — впритык к установленному российскими властями порогу. В России такие машины предлагаются по цене 4,1—4,4 млн рублей.

close Mazda CX-30 Mazda

Автомобиль снабжен классическим гидромеханическим «автоматом», разработанным в сотрудничестве с производителем трансмиссий Aisin.

Интерьер CX-30 выполнен по классическим канонам,

с физическими кнопками и переключателями вместо новомодных экранов, характерных для большинства современных китайских машин.

Honda Stepwgn

Праворульный минивэн от Honda также не попадает под новые «утильсборные» ограничения. Его нынешнее поколение выпускается с 2022 года. Автомобиль предлагается с турбомотором 1.5 на 150 л.с.

В наличии салон на 7 или 8 мест

с множеством отсеков для хранения вещей. Многие запчасти на этот автомобиль унифицированы с деталями машин, хорошо известных в России — таких, как CR-V и Civic.

close Honda Stepwgn Honda

Среди недостатков — небольшой дорожный просвет и обилие хромированных декоративных элементов, которые уязвимы перед дорожными реагентами. В России такие машины предлагают по цене 3,8—4,5 млн рублей.

Honda Vezel

Компактный кроссовер Honda Vezel поставляют в Россию преимущественно из Китая. Как и в случае с Mazda CX-30, интерьер компактного кроссовера Honda выполнен в классическом стиле, без новомодных дисплеев, занимающих значительную часть передней панели. Ключевые функции также выведены на физические клавиши.

close Honda Vezel Honda

Под капотом — двигатель 1.5 мощностью 124 л.с., который работает в паре с вариатором, привод у машины передний. В наличии полный набор подушек безопасности, включая боковые шторки, система курсовой устойчивости и помощи при подъеме и спуске. Ориентировочная цена в России — 4,7—5 млн рублей.

BMW 3 Series

Автомобили, которым не грозит «коммерческий» утильсбор, есть и в модельной линейке немецких производителей машин премиум-класса. Так, BMW 3 Series выпускается в версии 320i с бензиновым мотором мощностью 156 л.с. и 318d — с дизелем на 150 л.с. Трансмиссия — восьмиступенчатая автоматическая.

close BMW 3 Series BMW

Такие автомобили выпускаются в заднеприводной версии. Машины седьмого поколения с заводским индексом G20 поступили в продажу в 2019 году. Среди оснащения — круиз-контроль с функцией торможения, система предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов входит в стандартное оборудование. Новыми такие автомобили предлагают купить в России от 8,4 млн рублей.

Audi Q3

Есть модели, по-прежнему попадающие под льготный утильсбор, и у Audi. Кроссовер Audi Q3 построен на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan, но крупнее его по габаритам. В багажном отсеке — двухуровневый пол, а задний диван можно двигать вперед и назад для достижения оптимального удобства пассажиров.

close Audi Q3 Audi

В модельной линейке Q3 есть версии с турбомотором 1.4 на 150 л.с. и 1.5 на 160 л.с. С этими двигателями агрегатируется роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Есть и двухлитровый дизель TDI на 150 л.с.: для модификации с таким мотором предусмотрен полный привод. Среди оборудования — адаптивный круиз-контроль, передние сиденья с регулируемой поясничной поддержкой. Новые автомобили этой модели в России продают по цене от 5,4 млн рублей.

Nissan Qashqai

Не придется платить повышенный утильсбор и за Nissan Qashqai: за пределы мощностного порога в 160 л.с. выходит только самая мощная гибридная версия. Основные моторы для компактного японского кроссовера — турбированные агрегаты 1.3 мощностью 140 и 158 л.с. А на китайском рынке Qashqai оснащается проверенным атмосферным мотором 2.0 мощностью 140 л.с., работающим в паре с вариатором.

close Nissan Qashqai Nissan

Цена такого автомобиля в России при поставке на заказ — от 2,6 млн рублей. В наличии двухзонный климат-контроль, полный набор подушек безопасности, включая боковые шторки, а также система дистанционного запуска двигателя.

Hyundai Elantra

Корейский среднеразмерный седан нынешнего поколения выпускается с 2020 года, а в 2023-м на рынок вышла его рестайлинговая версия. Его базовый силовой агрегат — атмосферный мотор 1.5 мощностью 115 л.с., работающий в паре с вариатором. Есть в модельной линейке и двигатель 1.6 на 128 л.с. с классическим «автоматом». Elantra с турбомотором 1.4 на 140 л.с. оснащается роботизированной трансмиссией.

close Hyundai Elantra Hyundai

Для отделки интерьера Elantra предусмотрены четыре цветовых гаммы, в России такие автомобили, ввезенные по каналам альтернативного импорта, предлагаются за 2,6—2,9 млн рублей. Автомобиль снабжен водительской и пассажирской подушками безопасности, светодиодными фарами, обогревом сидений и рулевого колеса.

Kia Seltos

Останется актуальным и компактный корейский кроссовер Kia Seltos: у него такие же агрегаты, как у Elantra. Кроме того, для рестайлинговой версии кроссовера доступен атмосферный мотор 2.0 мощностью 148 л.с.,

такие Seltos предлагаются в полноприводном варианте.

close Kia Seltos Kia

Такие автомобили с базовым мотором на 115 л.с. и вариатором продают в России по цене от 3,1 млн рублей. Среди оснащения — датчик усталости водителя, системы помощи при старте и торможении, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.