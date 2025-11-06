Утилизация рублей: какие иномарки больше не привезут в Россию

Заградительные тарифы утилизационного сбора практически полностью перекрыли последний канал импорта для некоторых популярных у россиян машин — например таких, как Toyota. Подробнее о том, какие еще автомобили стало бессмысленно ввозить из-за рубежа, — в материале «Газеты.Ru».

После 1 декабря 2025 года для автомобилей с моторами мощнее 160 л.с. будет отменен льготный утилизационный сбор, следует из постановления правительства, опубликованного 1 ноября. Вместо прежних 3,4 тыс. рублей и 5,2 тыс. рублей за машины до 3 лет и старше 3 лет частные лица будут вынуждены платить миллионы рублей.

Какие модели пользовались спросом



После 1 декабря, когда расчет утильсбора будет привязан не только к рабочему объему двигателя, но и к мощности, ввоз многих из них станет невыгодным. Среди подержанных автомобилей старше трех лет лидерами по ввозу в Россию в январе-сентябре 2025 года стали Hyundai Palisade, BMW 5 Series, Subaru Levorg, Kia Sorento и Kia Carnival. Среди новых машин (до трех лет) россияне чаще всего везли по каналам альтернативного импорта Geely Monjaro, Toyota RAV4, Toyota Highlander, BMW X3 и Geely Coolray, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.После 1 декабря, когда расчет утильсбора будет привязан не только к рабочему объему двигателя, но и к мощности, ввоз многих из них станет невыгодным.

«Газета.Ru» изучила список автомобилей, пользовавшихся наибольшей популярностью у россиян в 2025 году, и подсчитала, насколько они подорожают с новыми коэффициентами утилизационного сбора.

Новые автомобили

Кроссовер Geely Monjaro, который по итогам трех кварталов 2025 года находится на первом месте по объему альтернативных поставок среди машин в возрасте до 3 лет, с новым утильсбором подорожает для россиян на внушительные 1,14 млн рублей . Обновленный автомобиль с турбомотором 2.0 стоит в Китае 179,6 тыс. юаней (2,04 млн рублей) в максимальной комплектации.

При его ввозе по новым правилам гражданин суммарно (вместе с растаможкой и утильсбором) заплатит в казну чуть менее 2 млн рублей . Однако это без учета стоимости доставки и оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), устройства ЭРА-ГЛОНАСС, и не беря в расчет оплату услуг перекупов .

В итоге стоимость нового китайского кроссовера с доставкой «под ключ» вырастет примерно с 5 млн до 6,14 млн рублей.

Toyota RAV4

За новый кроссовер Toyota RAV4 с базовым мотором 2.0 россиянину придется с 2026 года уплатить дополнительные 900 тыс. «утилизационных» рублей. В Китае такой автомобиль с вариатором, полным приводом и двигателем мощностью 171 л.с. стоит минимум 209,8 тыс. юаней (2,4 млн рублей).

По старым правилам таможенная очистка с льготным утильсбором за такой автомобиль стоит 1,1 млн рублей, а теперь же частное лицо будет обязано уплатить только в виде пошлины и утилизационного сбора около 2,5 млн рублей.

BMW X5

Еще один бестселлер параллельного импорта кроссовер BMW X5 по итогам трех кварталов 2025 года стал шестым по популярности у россиян. С нового года утильсбор на эту машину составит 2,62 млн рублей против прежнего льготного в 3,4 тыс. рублей.

С новым сбором и таможенной пошлиной за легализацию этого автомобиля в России придется внести в казну почти 4 млн рублей против 1,3 млн рублей по старым правилам.

С пробегом

Среди подержанных автомобилей (старше трех лет) лидером альтернативного ввоза в России является кроссовер Hyundai Palisade, но с новым утильсбором его ввоз в Россию стал невыгодным, рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи) Дмитрий Рогов.

«Судя по всему, целенаправленный удар был направлен именно по среднему ценовому сегменту. Получается, что автомобили ценой по 2-3 млн рублей не тронули, как и машины ценой от 5,5 млн рублей и выше. Чем выше ценник – тем больше вариантов.

А середина выбита полностью:

Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Toyota Highlander.

«Утиль» настроен таким образом, что самое маленькое подорожание идет на машины с мотором до 2 литров, мощностью до 250 л.с. и в возрасте до трех лет», — перечислил Рогов.

По его словам, в случае с Hyundai Santa Fe: пригодными к ввозу останутся только его бензиновая версия с мотором 2.0 из Китая и гибридная с мотором 1.6 из Южной Кореи: такой автомобиль обойдется в 5-5,5 млн рублей. При этом тот же кроссовер с дизелем 2.2, который россияне завозили в страну в больших количествах, с новым утильсбором подорожает вдвое: с 3,5 млн рублей до 7 млн рублей , и станет неактуален для ввоза, указал эксперт.

По новым коэффициентам расчета за Palisade или Kia Carnival старше трех лет с дизелем 2.2 мощностью 200 л.с. придется уплатить 2,92 млн рублей утилизационного сбора. Hyundai Tucson с мотором 2.4 на 184 л.с. подорожает на 2,88 млн рублей.

По данным «Автостата», в числе популярных подержанных иномарок также находится японский универсал Subaru Levorg. Из-за нового утильсбора этот автомобиль с мотором 1.8 на 177 подорожает на 1,24 млн рублей. На ту же сумму вырастет в цене BMW 5 Series с 2,0-литровым бензиновым мотором. А если привезти более мощную бэушную «пятерку» того же возраста с 3,0-литровым двигателем и полным приводом, утильсбор составит на нее уже 3,3 млн рублей .

По словам Дмитрия Рогова из «РоговМобиля» новые правила начисления утильсбора прежде всего наносят удар по автомобилям среднего ценового сегмента – тем, которые стоили в России от 3,5 млн рублей до 5 млн рублей с учетом доставки, растаможки и всех дополнительных расходов.

Автомобиль Kia Sportage

«Например, хорошо укомплектованный Kia Sportage прошлого поколения с дизелем и полным приводом стоил 3,5 млн рублей, а будет стоить 5 млн рублей. Причем если заказать тот же Sportage нового поколения, в возрасте до трех лет, он будет стоить 4,8-4,9 млн рублей. Получается,

новый такой автомобиль будет стоить дешевле, чем старый»,

— заключил Рогов.

Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что отмена льготного утильсбора на машины мощнее 160 л.с. для частных лиц прежде всего ударит по ввозу в Россию автомобилей Toyota. По его мнению, автомобили из «большой немецкой тройки» BMW, Mercedes-Benz и Audi, обеспеченные люди продолжат покупать по имиджевым соображениям и с новыми ценами.

«У Toyota только 3,5-4% альтернативного импорта приходилось на машины мощностью до 160 л.с.

В основном в Россию шли внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с более мощными моторами и седаны Camry. Больше всего от этой меры потеряет Toyota, которая в этом году несколько месяцев входит в десятку лидеров продаж. Я думаю, что с распродажей стоков она вылетит из десятки», — отмечает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, среди некитайских машин у Hyundai и Kia по 50% альтернативного ввоза приходится на менее мощные автомобили, на которые останется льготный «утиль», у Mazda, Volkswagen и Skoda – по 30%, и часть заказчиков может в дальнейшем переориентироваться на них.