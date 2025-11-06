На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Утилизация рублей: какие иномарки больше не привезут в Россию

Автоэксперт Мосеев: утильсбор поставил крест на импорте Toyota в Россию
Виталий Аньков/РИА Новости
Заградительные тарифы утилизационного сбора практически полностью перекрыли последний канал импорта для некоторых популярных у россиян машин — например таких, как Toyota. Подробнее о том, какие еще автомобили стало бессмысленно ввозить из-за рубежа, — в материале «Газеты.Ru».

После 1 декабря 2025 года для автомобилей с моторами мощнее 160 л.с. будет отменен льготный утилизационный сбор, следует из постановления правительства, опубликованного 1 ноября. Вместо прежних 3,4 тыс. рублей и 5,2 тыс. рублей за машины до 3 лет и старше 3 лет частные лица будут вынуждены платить миллионы рублей.

«Газета.Ru» изучила список автомобилей, пользовавшихся наибольшей популярностью у россиян в 2025 году, и подсчитала, насколько они подорожают с новыми коэффициентами утилизационного сбора.

Новые автомобили

Кроссовер Geely Monjaro, который по итогам трех кварталов 2025 года находится на первом месте по объему альтернативных поставок среди машин в возрасте до 3 лет, с новым утильсбором подорожает для россиян на внушительные 1,14 млн рублей. Обновленный автомобиль с турбомотором 2.0 стоит в Китае 179,6 тыс. юаней (2,04 млн рублей) в максимальной комплектации.

close

Geely Monjaro

Geely

При его ввозе по новым правилам гражданин суммарно (вместе с растаможкой и утильсбором) заплатит в казну чуть менее 2 млн рублей. Однако это без учета стоимости доставки и оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), устройства ЭРА-ГЛОНАСС, и не беря в расчет оплату услуг перекупов.

В итоге стоимость нового китайского кроссовера с доставкой «под ключ» вырастет примерно с 5 млн до 6,14 млн рублей.

Toyota RAV4

За новый кроссовер Toyota RAV4 с базовым мотором 2.0 россиянину придется с 2026 года уплатить дополнительные 900 тыс. «утилизационных» рублей. В Китае такой автомобиль с вариатором, полным приводом и двигателем мощностью 171 л.с. стоит минимум 209,8 тыс. юаней (2,4 млн рублей).

close

Toyota RAV4

Toyota

По старым правилам таможенная очистка с льготным утильсбором за такой автомобиль стоит 1,1 млн рублей, а теперь же частное лицо будет обязано уплатить только в виде пошлины и утилизационного сбора около 2,5 млн рублей.

BMW X5

Еще один бестселлер параллельного импорта кроссовер BMW X5 по итогам трех кварталов 2025 года стал шестым по популярности у россиян. С нового года утильсбор на эту машину составит 2,62 млн рублей против прежнего льготного в 3,4 тыс. рублей.

close
BMW

С новым сбором и таможенной пошлиной за легализацию этого автомобиля в России придется внести в казну почти 4 млн рублей против 1,3 млн рублей по старым правилам.

С пробегом

Среди подержанных автомобилей (старше трех лет) лидером альтернативного ввоза в России является кроссовер Hyundai Palisade, но с новым утильсбором его ввоз в Россию стал невыгодным, рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи) Дмитрий Рогов.

close
Hyundai

«Судя по всему, целенаправленный удар был направлен именно по среднему ценовому сегменту. Получается, что автомобили ценой по 2-3 млн рублей не тронули, как и машины ценой от 5,5 млн рублей и выше. Чем выше ценник – тем больше вариантов.

А середина выбита полностью:

Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Toyota Highlander.

«Утиль» настроен таким образом, что самое маленькое подорожание идет на машины с мотором до 2 литров, мощностью до 250 л.с. и в возрасте до трех лет», — перечислил Рогов.

По его словам, в случае с Hyundai Santa Fe: пригодными к ввозу останутся только его бензиновая версия с мотором 2.0 из Китая и гибридная с мотором 1.6 из Южной Кореи: такой автомобиль обойдется в 5-5,5 млн рублей. При этом тот же кроссовер с дизелем 2.2, который россияне завозили в страну в больших количествах, с новым утильсбором подорожает вдвое: с 3,5 млн рублей до 7 млн рублей, и станет неактуален для ввоза, указал эксперт.

close
Kia

По новым коэффициентам расчета за Palisade или Kia Carnival старше трех лет с дизелем 2.2 мощностью 200 л.с. придется уплатить 2,92 млн рублей утилизационного сбора. Hyundai Tucson с мотором 2.4 на 184 л.с. подорожает на 2,88 млн рублей.

По данным «Автостата», в числе популярных подержанных иномарок также находится японский универсал Subaru Levorg. Из-за нового утильсбора этот автомобиль с мотором 1.8 на 177 подорожает на 1,24 млн рублей. На ту же сумму вырастет в цене BMW 5 Series с 2,0-литровым бензиновым мотором. А если привезти более мощную бэушную «пятерку» того же возраста с 3,0-литровым двигателем и полным приводом, утильсбор составит на нее уже 3,3 млн рублей.

close
Subaru

По словам Дмитрия Рогова из «РоговМобиля» новые правила начисления утильсбора прежде всего наносят удар по автомобилям среднего ценового сегмента – тем, которые стоили в России от 3,5 млн рублей до 5 млн рублей с учетом доставки, растаможки и всех дополнительных расходов.

close

Автомобиль Kia Sportage

kasakphoto/Shutterstock/FOTODOM

«Например, хорошо укомплектованный Kia Sportage прошлого поколения с дизелем и полным приводом стоил 3,5 млн рублей, а будет стоить 5 млн рублей. Причем если заказать тот же Sportage нового поколения, в возрасте до трех лет, он будет стоить 4,8-4,9 млн рублей. Получается,

новый такой автомобиль будет стоить дешевле, чем старый»,

— заключил Рогов.

Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что отмена льготного утильсбора на машины мощнее 160 л.с. для частных лиц прежде всего ударит по ввозу в Россию автомобилей Toyota. По его мнению, автомобили из «большой немецкой тройки» BMW, Mercedes-Benz и Audi, обеспеченные люди продолжат покупать по имиджевым соображениям и с новыми ценами.

«У Toyota только 3,5-4% альтернативного импорта приходилось на машины мощностью до 160 л.с.

В основном в Россию шли внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с более мощными моторами и седаны Camry. Больше всего от этой меры потеряет Toyota, которая в этом году несколько месяцев входит в десятку лидеров продаж. Я думаю, что с распродажей стоков она вылетит из десятки», — отмечает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, среди некитайских машин у Hyundai и Kia по 50% альтернативного ввоза приходится на менее мощные автомобили, на которые останется льготный «утиль», у Mazda, Volkswagen и Skoda – по 30%, и часть заказчиков может в дальнейшем переориентироваться на них.

