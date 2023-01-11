Какие новинки готовит «АвтоВАЗ» в 2023 году

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 году возобновить производство двух моделей и выпустить несколько новинок, в том числе на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В Северной столице «вазовцы» наладят выпуск китайскиих автомобилей под брендом Lada, говорят эксперты. Подробнее о том, какие новинки отечественный автогигант представит россиянам, в материале «Газеты.Ru».

В начале этой весны на заводе в Тольятти, наконец, начнут собирать ресталинговую версию Lada Vesta, дебют которой должен был состояться в конце февраля 2022 года, рассказали «Газеты.Ru» в пресс-службе «АвтоВАЗа». Прошлой зимой «АвтоВАЗ» успел выпустить лишь около 800 автомобилей на предприятии в Ижевске до остановки производства. Вскоре сама площадка перестала функционировать, а производство Vesta перенесли в Тольятти.

Позже на «АвтоВАЗе» планируют возобновить выпуск универсала Largus, прерванный из-за нехватки комплектующих. Компания уже пообещала выпустить до конца года опытную партию электрокара на базе этой модели в Ижевске. В разработке у вазовцев также модификация Lada Niva Sport, а на заводе Nissan в Санкт-Петербурге после решения о его передачи российскому автогиганту последний намерен наладить выпуск контрактных автомобилей.

«Производство в Санкт-Петербурге начнется во втором полугодии. К выходу планируется несколько автомобилей сегментов С и D – внедорожники и седаны.

Объем выпуска в 2023 году – до 10 тыс. автомобилей, все будет зависеть от состояния спроса на рынке», – сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Трудности с поставками комплектующих сохраняются, но ситуация под контролем, добавили он.

«Китайцы» на Nissan

Возобновление работы питерского предприятия Nissan начнется по тому же принципу, что и у бывшего завода Renault (ныне МАЗ «Москвич»), – с привлечения китайских партнеров и замены эмблем на машинах, рассказал «Газете.Ru» основатель Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Это в чистом виде «китайцы» с шильдиками Lada и самый простой проект «АвтоВАЗа» в этом году. На заводе будут собирать свежие модели одной очень известной фирмы. Я знаю про две модели,

эти машины не продавались в России, а к моменту их выхода это будет едва ли не мировой дебют», – поделился Цыганов информацией со ссылкой на источники близкие к «АвтоВАЗу».

На заводе в Nissan будут выпускаться автомобили из Китая, которые ранее не были представлены на российском рынке, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Можно смело говорить, что это будет что-то новое для нас. Так удастся избежать излишних кривотолков, сравнений, как это было с «Москвичом». На первом этапе будет организована крупноузловая сборка.

В своей основе — это на 100% будут китайские автомобили с нашими эмблемами, по-другому за такой короткий срок ничего не сделать», – отмечает Кадаков.

«АвтоВАЗ» может заключить сотрудничество сразу с несколькими известными китайскими автобрендами, полагает собеседник.

«Машины будут позиционироваться по размерам и цене гораздо выше, чем нынешняя линейка Lada — они рассчитаны на другого покупателя.

По состоянию на сегодняшний день такие автомобили стоили бы не меньше 2 млн рублей», – ожидает Кадаков.

Без тормозов

К весне «АвтоВАЗу» не удастся решить проблемы с поставкой компонентов из Китая, первые автомобили будут выпускать без антиблокировочной системы тормозов (ABS), знает Сергей Цыганов.

Поначалу обновленную Vesta будут впускать в базовых комплектациях и оснащать только механическими коробками передач, утверждает он. По словам собеседника, для Vesta уже выбрана автоматическая трансмиссия от одного из известных китайских автопроизводителей, сейчас ведется работа по ее адаптации к модели.

Сборка Vesta может начаться уже в феврале, а продажи стартуют в марте,

уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Машины будут только с механической 5-ступенчатой коробкой. Сначала их будут оснащать только 8-клапанными моторами мощностью 90 л.с., а с мая линейку пополнят более мощные 16-клапанные агрегаты. Думаю, что вариант с автоматической трансмиссией появится в первой половине 2024-го», – рассказал Кадаков, ссылаясь на свою информацию о модели.

Обновленная Niva

Другой новинкой 2023 года для «АвтоВАЗа» станет внедорожник Lada Niva Sport. О выходе этой модели глава Волжского автозавода Максим Соколов объявлял еще осенью прошлого года. По его словам, автомобиль получит «более мощный и тяговитый мотор», модернизацией внедорожника занимается спортивное подразделение «АвтоВАЗа» — Lada Sport.

«Часть наработок Niva Sport может быть перенесена на Niva Legend, основная модернизация которой запланирована на конец этого года или начало 2024-го.

В частности, автомобиль планируется оборудовать электрокорректором фар, светодиодными подфарниками и фонарями, также улучшить шумоизоляцию», – рассказал Цыганов.

Ожидается, что Дебют Lada Niva Sport состоится во второй половине года, объем производства модели будет небольшим.

«Внедорожник оснастят одним из известных поперечных моторов и, скорее всего, установят его продольно. Это может быть двигатель объемом 1,8 литра.

Возможно, машина получит обвес с расширителями колесных арок и будет выглядеть в стиле ралли-рейдовой с яркой окраской», – заметил Кадаков из журнала «За рулем».

Электрический Largus

Проект электрокара на базе Largus будет убыточным, даже если предположить, что модель найдет своего потребителя с тиражом в десятки тысяч машин в год, убежден Сергей Цыганов.

«Чтобы достичь окупаемости Lada Vesta, «АвтоВАЗу» потребовалось 1,5-2 года, потому что логистика сумасшедшая: в Ижевск за сотни километров везли основные кузовные панели из Тольятти и всякую мелочевку с Димитровградского автоагрегатного завода. С Lada e-Largus ситуация повторяется – вся сборочная линия находится в Тольятти, а электромобиль хотят делать в Ижевске», – объясняет Цыганов.

Что касается обычных бензиновых Lada Largus, проблем с возобновлением производства этой модификации быть не должно, полагает он.

По данным собеседников «Газеты.Ru», некоторые зарубежные поставщики, которые работали с концерном Renault-Nissan, продолжают взаимодействие с российским заводом. Далеко не все из конструкции Largus будет локализовано в России, в этом нет необходимости, дешевле обходить преграды и получать комплектующие из-за рубежа, считает основатель «Русского автомобиля».

Замена для Granta

Еще в феврале 2022-го «АвтоВАЗ» анонсировал работу над новым семейством автомобилей B-класса с собственным названием, который придет на замену семейству Lada Granta.

Сейчас этот автомобиль готов к производству, но всему мешает проблема с комплектующими.

«В этом проекте осталось только подпись поставить и запустить в производство, машина давно готова. Вопрос в том, чтобы наладить поставки, которые в большей степени завязаны на Румынию, Турцию и Китай. Если «АвтоВАЗ» решит проблему с комплектующими для Largus, то решить их получится и для преемника Granta», – резюмировал Сергей Циганов.