Пять машин с худшей шумоизоляцией в России. Стоит ли их «шумить»

Эксперты «Автостата» определили пятерку самых шумных автомобилей российского рынка. Улучшение шумоизоляции в салоне помогает снизить нагрузку на уши водителя и пассажиров в два раза. О том, сколько стоит акустический комфорт в автомобиле, почему на нем экономят автопроизводители, и стоит ли делать эту работу за них, – в материале «Газеты.Ru».

В пятерку автомобилей российского рынка с самой плохой шумоизоляцией вошли четыре корейских модели и одна отечественная: Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Cerato, Hyundai Creta и Lada Largus. Эти машины российские автовладельцы признали худшими с точки зрения акустического комфорта, свидетельствует опрос аналитического агентства «Автостат».

Для улучшения шумоизоляции машин автовладельцы могут воспользоваться услугами множества компаний. В зависимости от автомобиля и требований клиента в среднем услуга стоит 50-100 тысяч рублей.

После доработки уровень шума в автомобиле снижается на 70-80%,

отмечает в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» представитель компании «Шумoff».

«Автомобиль будет работать как термос. Летом внутри не так жарко, а зимой машина медленнее остывает», – говорит собеседник.

Наиболее популярная услуга среди клиентов – это шумоизоляция колесных арок, рассказал «Газете.Ru» руководитель установочного центра завода «Стандартпласт» Владимир Бараков.

Чаще всего за улучшением акустического комфорта приезжают владельцы автомобилей Kia, Volkswagen, Skoda и Toyota. В последнее время доработки стали актуальнее и для водителей старых автомобилей, которые улучшают свой транспорт из-за отсутствия средств на покупку нового, объясняет он.

«Количество желающих установить шумоизоляцию снизилось из-за увеличения стоимости услуги. Стоимость материалов выросла примерно на треть, а наши услуги подорожали на 20%. Мы начали меньше зарабатывать, но понимаем, что

не каждый владелец, к примеру, Kia Rio готов отдать 100 тыс. руб. на шумоизоляцию», – замечает специалист.

Стоимость услуги зависит от класса автомобиля, модели и марки. Учитывается как количество использованного материала, так и времени потраченного на сборку и разборку салона. К примеру, установка шумоизоляции для машины уровня Mercedes-Benz будет дороже, чем для авто классом ниже.

Комплексная шумоизоляция может занять один рабочий день. В нее входят оклейка пола, капота, двери, багажника, крыши – весь салон изнутри за исключением передней панели. Салон разбирается до металла, материал клеится в три-четыре слоя (их количество зависит от конструкции автомобиля). В некоторых случаях понадобится больше времени: например, для обработки моторного щита требуется два дня.

Однако у такой доработки есть и неприятные нюансы:

к примеру, компактный кроссовер Hyundai Creta после установки шумоизоляции, словно возьмет на борт два мешка картошки (плюс 50 кг).

Легковушка уровня Kia Rio потяжелеет примерно на 40 кг, а микроавтобус формата Volkswagen Caravelle — на 70 кг.

«После оклейки увеличивается жесткость подвески, меняется управляемость автомобиля. Около 15 кг распределено выше центра масс – на потолке и в дверях. Все остальное практически лежит на полу», – объясняет Владимир Бараков из «Стандартпласта».

Вместе с увеличением веса автомобиль начинает потреблять больше топлива, динамические показатели ухудшаются, тормоза работают менее эффективно.

Тем не менее, получаемый акустический комфорт перекрывает все эти недостатки, заверяет Бараков. При изготовлении шумоизоляции используются мастика, полимерные материалы, вспененный пенополиэтилен, каучук, полипропилен и другие компоненты. Химический состав «шумки» отличается в зависимости от ее расположения в автомобиле. К примеру, в дверях материал может быть менее эффективен, но более влагоустойчив.

Не всем моделям машин шумоизоляция помогает одинаково, добавил Бараков и посоветовал автовладельцам изучать отзывы на клубных форумах, прежде чем обращаться к специалистам.

Почему автокомпании экономят на шумоизоляции

В техническом регламенте ЕС прописаны допустимые уровни шума внутри автомобилей, рассказывает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Если машина им соответствует, то она проходит сертификацию.

«Все зависит от того, сколько автопроизводители готовы заложить расходов на шумоизоляцию в себестоимость машины.

Они идут по пути уменьшения себестоимости при увеличении или сохранении рыночной цены. Технически несложно всю машину изолировать от шумов», – замечает собеседник.

На акустический комфорт в салоне влияют шум от самой машины (звук двигателя, трансмиссии, включая приводы, шум от кузова), от соприкосновения покрышки с дорожным полотном и коэффициент аэродинамического сопротивления, объясняет эксперт. Улучшить шумоизоляцию можно и своими руками.

«В продаже имеется большое количество шумоизоляционных пластинок толщиной 0,4-0,7 мм. Разбирается салон, снимаются панели, материал разогревается с помощью специальной горелки. Одному человеку потребуется четыре-пять рабочих дней», – объяснил Бургазлиев.

Как шум вредит водителю

Шум, особенно высокой интенсивности, оказывает неблагоприятное воздействие на нервную систему, так как воздействует на кору головного мозга, возникает такое явление, как перераздражение, рассказала «Газете.Ru» невролог тамбовского «Медицинского центра МедЛаб» Анжелика Есикова.

«Человек, длительно находящийся за рулем, может чувствовать раздражение, головную боль, у него происходит спазм сосудов, повышение артериального давления, учащение сердцебиений. Затем восприятие звуков притупляется, мозг как бы блокирует беспокоящие сигналы, реакция на звуки снижается и наступает переутомление, апатия, ухудшение восприятия и внимания», – объясняет врач.

В настоящее время вред низкочастотного дорожного шума и его воздействие на водителя хорошо изучен. В частности, этой проблеме посвящено относительно недавнее исследование Шведского национального института дорог и транспорта. Ученые пришли к выводу, что из-за этой проблемы автомобилисты склонны снижать скорость движения, но в ночное время чаще выезжают за пределы полосы движения, что может быть причиной аварий.