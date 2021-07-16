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Автомобили

История дедушки гражданских внедорожников

В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A

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Jeep
17 июля 1945 года на свет появился легендарный Willys Jeep CJ2A — первый внедорожник, созданный для гражданского рынка. Этот автомобиль стал прародителем нескольких поколений Jeep Wrangler. Подробнее о машине, из-за которой в русском языке в конце XX века появилось слово «джип».

История этого автомобиля берет свое начало еще в 1942 году, когда армейские внедорожники Willys MB, поставляемые в СССР по ленд-лизу, использовались советской армией в кровопролитных сражениях в Крыму, под Сталинградом и Харьковом. В это же время по ту сторону Атлантического океана несколько таких автомобилей тестировались специалистами Департамента сельского хозяйства США на кукурузных полях Айовы, Огайо и Иллинойса. Эксперты посчитали, что после некоторых доработок «Виллисы» могли бы стать весьма полезными помощниками американским фермерам в других битвах — за урожай.

Руководители компании Willys-Overland, которая выпускала машину, поняли, что после окончания войны вернувшиеся с полей сражений внедорожники могут запросто оказаться у фермеров, да, и вообще пригодиться в мирной жизни.

Решив, что на конверсионных армейских внедорожниках много не заработаешь, в Willys-Overland начали создавать на базе военного «Виллиса» гражданскую версию.

К осени 1944 года была готова модель CJ1A. Ни один автомобиль из пилотной партии в продажу не поступил – их создали исключительно для внутренних тестов. Увидев слабые места машины, инженеры компании оперативно исправили ошибки, и 17 июля 1945 года автомобиль Willys Jeep CJ2A встал на конвейер.

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Jeep CJ-2A (1945)

Jeep CJ-2A (1945)

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Внешне гражданская версия отличалась от своего военного прародителя измененной решеткой радиатора с семью вертикальными прорезями, а не девятью, как армейской. Также инженеры сделали более крупные фары, разместив их по бокам радиаторной решетки. Первоначально на Willys MB оптика были поменьше и ее «утопили» в металл, чтобы защитить от случайного попадания шрапнели.

Из-за того, что задний борт на Willys Jeep CJ2A был откидывающийся, запасное колесо пришлось перенести на правое заднее крыло автомобиля. На первых партиях внедорожника по бортам располагались места для крепления шанцевого инструмента и канистр.

Впоследствии от этих элементов, доставшихся в наследство от армейской машины, решено было отказаться.

От своего военного прародителя автомобиль отличался модернизированным 2,2-литровым двигателем с увеличенной степенью сжатия, выдававший 60 лошадиных сил. Поработав с настройками, и адаптировав этот мотор к стабильному качеству гражданского топлива, инженеры добились увеличения тяги мотора – максимум крутящего момента в 142 Нм достигался уже при 2 тыс. оборотах в минуту.

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Jeep Pickup Truck (1947)

Jeep Pickup Truck (1947)

Jeep

Если комфорт водителя и удобство управления на военных автомобилях – дело десятое, то для гражданских моделей эти показатели немаловажны. Поэтому на Willys Jeep CJ2A появилась синхронизированная трехступенчатая трансмиссия (армейские «Джипы» синхронизаторов не имели), которая не требовала особых навыков переключения передач с перегазовками и двойным выжимом сцепления. Кроме того, ее появление позволили немного увеличить максимальную скорость автомобиля.

Наличие понижающей передачи увеличивало тяговые возможности и позволяло использовать внедорожник в качестве мини-трактора.

В качестве опции предлагались тент или металлическая крыша, задние сидения, стеклоочистители, а также более широкие колеса. Часть машин дополнительно оснащалась коробкой отбора мощности, что позволяло установить на автомобиль различное специализированное оборудование для сельхозработ, вроде газонокосилки или водяной помпы для полива растений.

Спустя примерно год после начала производства на свет появился Willys Jeep CJ2A с наполовину деревянным кузовом «универсал», а в 1947 году на эго базе начали строить пикап с удлиненной базой.

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Jeep Station Wagon (1946)

Jeep Station Wagon (1946)

netcarshow.com

Эта модель очень быстро завоевала популярность не только у фермеров, на которых и была изначально рассчитана, его активно покупали охотники, рыбаки и просто любители езды по бездорожью. Постоянный полный привод, тяговитый мотор, понижающая передача и короткая база обеспечивали автомобилю превосходную проходимость. Несмотря на то, что после окончания Второй мировой войны армия США активно распродавала запасы Willys MB по цене $200-300 за внедорожник,

спрос на гражданский Willys был достаточно высоким. За него просили $1,2-1,5 тыс.

За все время производства с 1945 по 1949 од было выпущено почти 215 тыс. экземпляров этого автомобиля, ставшего прародителем современного Jeep Wrangler.

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