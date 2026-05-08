За ночь на подлете к Москве сбили 25 беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже 86 летевших на Москву беспилотников
Еще несколько беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожено на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что российские военные с начала ночи сбили 20 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы.

До этого началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая Собянин писал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву.

Об атаках на столичный регион Собянин сообщал еще ночью. Информация о первых сбитых БПЛА появилась еще в 3:07 по МСК, тогда были сбиты два дрона. После этого атаки проводились еще несколько раз.

В ночь на 7 мая над территорией России перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов.

Ранее беспилотник атаковал завод в Пермском крае.

 
