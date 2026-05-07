Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в Мах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Таким образом, число уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, выросло до 41.

Об атаках на столичный регион Собянин сообщал еще ночью. Информация о первых сбитых БПЛА появилась еще в 3:07 по МСК, тогда были сбиты два дрона. После этого атаки проводились еще несколько раз.

В ночь на 7 мая над территорией России перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов.

Ранее беспилотник атаковал завод в Пермском крае.